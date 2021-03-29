Назначен новый руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Гамаль Токсамбаев. Нового руководителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У Гамаля Токсамбаева два высших образования: в 1998 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а в 2014-м - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «экономика».

Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-хирургом в МСЧ Шахтинска. Затем в течение нескольких лет работал врачом-хирургом в Областной клинической больнице в Караганде.

С 2009 по 2011 год был главным хирургом в Управлении здравоохранения области.

В течение пяти лет был заместителем директора КГП «Областной медицинский центр».

С 2016 по 2019 год работал директором КГП «Центральная больница г. Сарани».

До настоящего назначения был заместителем руководителя Управления здравоохранения Карагандинской области.