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    13:10, 29 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения Карагандинской области возглавил Гамаль Токсамбаев. Нового руководителя представил аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    У Гамаля Токсамбаева два высших образования: в 1998 году окончил лечебный факультет Карагандинской государственной медицинской академии, а в 2014-м - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «экономика».

    Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-хирургом в МСЧ Шахтинска. Затем в течение нескольких лет работал врачом-хирургом в Областной клинической больнице в Караганде.

    С 2009 по 2011 год был главным хирургом в Управлении здравоохранения области.

    В течение пяти лет был заместителем директора КГП «Областной медицинский центр».

    С 2016 по 2019 год работал директором КГП «Центральная больница г. Сарани».

    До настоящего назначения был заместителем руководителя Управления здравоохранения Карагандинской области.


    Теги:
    Здравоохранение Назначения Карагандинская область
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