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09:30
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Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сегодня аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел актив области, на котором представил нового руководителя управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По итогам проведенного конкурса с сегодняшнего дня Газизов Байтолла Закарьяевич назначен на должность руководителя управления здравоохранения. Он имеет большой опыт работы в медицинской сфере. За годы работы занимал различные руководящие должности на районном и областном уровне. Имеет профессиональные и организаторские способности. Уверен, что под его руководством сфера здравоохранения области получит новый импульс»,- сказал Махамбет Досмухамбетов.
В свою очередь Байтолла Газизов заверил руководство области, что приложит все свои знания и усилия для решения значимых вопросов в сфере здравоохранения региона.
Справка Казинформа. Б. Газизов окончил Актюбинский государственный медицинский университет. Трудовой путь начинал врачом в Атырауской областной больнице. Работал в семейно-врачебных амбулаториях Индерского и Курмангазинского районов, в противотуберкулезной больнице, затем главным врачом в Курмангазинской районной больнице. Занимал должность руководителя департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Атырауской области.
До сегодняшнего назначения Б. Газизов занимал должность директора областного филиала Фонда социального медицинского страхования.
Напомним, предыдущий руководитель областного управления здравоохранения покинула свой пост после скандала в роддоме. Когда врачей обвинили в том, что они не спасли новорожденного. Следствие продолжается.
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