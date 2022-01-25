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Назначен новый руководитель управления внутренней политики Алматинской области

25 Января 2022 17:18
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Назначен новый руководитель управления внутренней политики Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области руководителем управления внутренней политики назначен Болат Керимбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Керимбек Булат Бакбергенович родился в 1982 году. Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности учитель исторического права и основ экономики, аспирантуру Академии государственного управления при Президенте РК по направлению «Политические институты, процессы и технологии». Также по программе «Болашак» закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по направлению «Магистр государственного и муниципального управления» .

Трудовую деятельность начал заведующим сектором Талдыкорганского городского представительства партии «Отан». В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом, руководителем отдела управления по развитию языков города Астаны, научным сотрудником ГУ «Институт истории государства» Министерства образования и науки РК, экспертом, консультантом отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

С сентября 2019 года - инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Напомним, ранее он занимал должность руководителя управления по развитию языков Алматинской области.


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#Алматинская область   #Акимат   #Назначения  
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Автор:

Гульзат Сахова

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