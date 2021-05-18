+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +30 °С
Алматы: +21 °С
USD 427.41 EUR 519.47
RUB 5.78 CNY 66.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен новый руководитель управления ветеринарии Кызылординской области

18 Мая 2021 18:52
Поделиться:
Назначен новый руководитель управления ветеринарии Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Кызылординской области Койшыбаев Шахмардан Султанбекулы назначен руководителем управления ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ветеринаров не хватает в Северо-Казахстанской области
Кадровые назначения состоялись в канун профессионального праздника в АО «РЦКС» В Шиели погиб юноша, упавший с катамарана в озеро 11 жамбылцев заразились бруцеллезом с начала года

Шахмардан Койшыбаев родился в 1974 году. Окончил государственный сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном», университет «Болашак» по специальности «экономика».

Трудовой путь начал в качестве рабочего крестьянского хозяйства имени Ы. Жакаева в 1990 году.

В 1996-2001 г.г. работал агрономом колхоза имени Ы. Жахаева, председателем крестьянского хозяйства «Шахмардан».

В 2001-2005 г.г. трудился ведущим специалистом отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Шиелинского района.

С 2005 по 2012 г.г работал начальником управления сельского хозяйства Кызылординской области, главным инспектором организационно-инспекторской работы и регионального развития Кызылординской области, заместителем акима Казалинского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Кызылординской области.

С 2012-2020 года занимал пост начальника управления земельных отношений Кызылординской области.

С 2020 года до сегодняшнего дня был начальником управления сельского хозяйства Кызылординской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Назначения   #Другие государственные органы  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Ветеринаров не хватает в Северо-Казахстанской области
Кадровые назначения состоялись в канун профессионального праздника в АО «РЦКС»
В Шиели погиб юноша, упавший с катамарана в озеро
11 жамбылцев заразились бруцеллезом с начала года
Популярное
1 В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду
2 В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
3 Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане
4 12 нарушений карантина выявили за выходные в столице
5 21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Информацию о задержании замакима Туркестанской области прокомментировали в Антикоре
Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив