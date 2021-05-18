Назначен новый руководитель управления ветеринарии Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Кызылординской области Койшыбаев Шахмардан Султанбекулы назначен руководителем управления ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Шахмардан Койшыбаев родился в 1974 году. Окончил государственный сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном», университет «Болашак» по специальности «экономика».
Трудовой путь начал в качестве рабочего крестьянского хозяйства имени Ы. Жакаева в 1990 году.
В 1996-2001 г.г. работал агрономом колхоза имени Ы. Жахаева, председателем крестьянского хозяйства «Шахмардан».
В 2001-2005 г.г. трудился ведущим специалистом отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима Шиелинского района.
С 2005 по 2012 г.г работал начальником управления сельского хозяйства Кызылординской области, главным инспектором организационно-инспекторской работы и регионального развития Кызылординской области, заместителем акима Казалинского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Кызылординской области.
С 2012-2020 года занимал пост начальника управления земельных отношений Кызылординской области.
С 2020 года до сегодняшнего дня был начальником управления сельского хозяйства Кызылординской области.
- Владимир Волков: Законодательство должно быть простым и эффективным в применении
- Американские эксперты оценили работу саперов в Арыси
- Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль
- Живых сайгаков обнаружили во время утилизации в ЗКО: Минэкологии проведет расследование
- Информацию о задержании замакима Туркестанской области прокомментировали в Антикоре
- Всеобщее декларирование: какие сведения будут обязаны предоставить казахстанцы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана