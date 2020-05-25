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Назначен новый руководитель управления туризма Акмолинской области

25 Мая 2020 21:14
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Назначен новый руководитель управления туризма Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления туризма Акмолинской области стал Уалихан Габдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление туризма региона.

По информации ведомства, распоряжением акима области от 25 мая 2020 года Габдуллин Уалихан Муташевич назначен руководителем управления туризма Акмолинской области.
48-летний Уалихан Габдуллин уроженец Северо-Казахстанской области, образование высшее, окончил Высшую Карагандинскую юридическую академию «Фемида», Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

«До настоящего назначения занимал должность заместителя акима Бурабайского района», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм, Назначения,
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Автор:

Оксана Матасова

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