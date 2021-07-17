РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления природных ресурсов Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначен Жантоков Нурлан Койланович. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, представивший коллективу управления нового руководителя, отметил, что перед названным государственным органом стоят важные и масштабные задачи, пожелав успехов Н. Жантокову в реализации этих задач.

    Н.Жантоков родился в 1963 году в Кзылкогинском районе Атырауской области.

    Образование высшее: окончил Казахский политехнический институт имени В.Ленина по специальности горный инженер и Атырауский инженерно-гуманитарный институт по специальности «экономист».

    Трудовой путь начал в 1981 году в типографии Макатского района.

    После окончания высшего учебного заведения работал в производственном филиале «Эмбанефтьгеофизика» в 1989-1992 годах. Позднее занимался предпринимательской деятельностью.

    В 1994 году перешел на государственную службу, проработав на различных должностях в сфере обеспечения занятости населения.

    В 1999-2003 годах был заместителем акима Макатского района, с 2003 года по 2007 год занимал должность акима этого района.

    В 2007 году был назначен руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области, проработав здесь до 2010 года.

    В 2010-2021 годах был на руководящих должностях в различных предприятиях и компаниях.

    С апреля 2021 года до настоящего назначения работал экологом в КГУ Махамбетского района по защите леса и животного мира.

    Н. Жантоков награжден орденом «Құрмет», знаком «Еңбек Даңқы» II степени и юбилейными медалями.


    Теги:
    Атырауская область Назначения Акимат
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!