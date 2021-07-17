Назначен новый руководитель управления природных ресурсов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования назначен Жантоков Нурлан Койланович. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Первый заместитель акима области Серик Айдарбеков, представивший коллективу управления нового руководителя, отметил, что перед названным государственным органом стоят важные и масштабные задачи, пожелав успехов Н. Жантокову в реализации этих задач.

Н.Жантоков родился в 1963 году в Кзылкогинском районе Атырауской области.

Образование высшее: окончил Казахский политехнический институт имени В.Ленина по специальности горный инженер и Атырауский инженерно-гуманитарный институт по специальности «экономист».

Трудовой путь начал в 1981 году в типографии Макатского района.

После окончания высшего учебного заведения работал в производственном филиале «Эмбанефтьгеофизика» в 1989-1992 годах. Позднее занимался предпринимательской деятельностью.

В 1994 году перешел на государственную службу, проработав на различных должностях в сфере обеспечения занятости населения.

В 1999-2003 годах был заместителем акима Макатского района, с 2003 года по 2007 год занимал должность акима этого района.

В 2007 году был назначен руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области, проработав здесь до 2010 года.

В 2010-2021 годах был на руководящих должностях в различных предприятиях и компаниях.

С апреля 2021 года до настоящего назначения работал экологом в КГУ Махамбетского района по защите леса и животного мира.

Н. Жантоков награжден орденом «Құрмет», знаком «Еңбек Даңқы» II степени и юбилейными медалями.