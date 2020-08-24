Назначен новый руководитель управления по делам религии Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкента руководителем городского управления по делам религий назначен Альжан Туякбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Альжан Алишерович Туякбаев родился в 1971 году. Специальность - юрист-преподаватель.

С 1992 по 2017 годы он находился на непрерывной военной службе в Комитете национальной безопасности РК. Затем работал директором ТОО «ITS security group» в столице.

С 2019 года по настоящее время занимал должность руководителя комиссии по борьбе с терроризмом аппарата акима города Шымкента.