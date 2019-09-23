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Назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог в Акмолинской области

23 Сентября 2019 16:38
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Назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области стал Арсен Жангасканов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.

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«Жангасканов Арсен Есенгельдинович назначен руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области. Құтты болсын!» - поздравил замакима назначенного на новую должность на странице в Instagram.

Арсен Жангасканов родился 14 февраля 1971 года в городе Шахтинске Карагандинской области.

«Окончил Жезказганский горно-технический институт им. академика О.А. Байконурова, автомобили и автомобильное хозяйство (1993); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана), бухгалтерский учет и аудит (2007)», - отметил М. Игалиев.

Как добавил замакима, трудовую деятельность он начал с помощника главы Жезказганской городской администрации (с 1993 года). За годы работы сменил ряд должностей. С июля 2014 года - вице-президент по экономике и финансам АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт». С 2015 года работал в частных структурах.

«С октября 2018 года - заместитель, исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области», - добавил М. Игалиев.

Арсен Жангасканов женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Назначения,
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Автор:

Оксана Матасова

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