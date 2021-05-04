Назначен новый руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области возглавил Саят Шаймин. Нового главу ведомства представил коллегам аким региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саят Шаймин с 2011 по 2015 год трудился в ТОО «Қарағанды жолдары». Прошёл путь от специалиста до начальника отдела.

В 2015 году работал в должности главного специалиста, а затем главного менеджера в управлении капитального строительства Центрального аппарата АО «НК «КазАвтоЖол».

С 2019 года был заместителем руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.