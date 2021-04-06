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    16:24, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области назначен Айбек Кайер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный аккаунт акимата Актюбинской области в сети Facebook.

    Айбек Кайер окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», Казахский гуманитарно-юридический университет.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом отдела градостроительства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Хобдинского района.

    В разные годы работал в аппарате акима Хобдинского района, руководителем Хобдинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимал должности заместителя акима Каргалинского района, заместителя руководителя отдела строительства г. Актобе, заместителя руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    До назначения руководил областным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.


    Теги:
    Назначения Актюбинская область
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