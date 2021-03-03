РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:59, 03 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления образования Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления образования Актюбинской области назначен Жолдас Батырхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

    Жолдас Батырхан окончил Актюбинский педагогический институт, Казахско-русский международный университет.

    Начал трудовую деятельность в 1998 году в Сартогайской средней школе Темирского района.

    В разные годы работал директором Шубаркудукской основной школы №6 Темирского района, акимом Таскопинского сельского округа Темирского района, акимом Шубаршинского поселкового округа, начальником Темирского районного отдела образования, инспектором аппарата акима Темирского района.

    Также занимал должность заместителя акима Темирского района, руководителя управления по делам религий Актюбинской области.

    До назначения работал акимом Темирского района.


    Теги:
    Назначения Образование Другие государственные органы Акимат Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!