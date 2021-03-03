Назначен новый руководитель управления образования Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления образования Актюбинской области назначен Жолдас Батырхан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

Жолдас Батырхан окончил Актюбинский педагогический институт, Казахско-русский международный университет.

Начал трудовую деятельность в 1998 году в Сартогайской средней школе Темирского района.

В разные годы работал директором Шубаркудукской основной школы №6 Темирского района, акимом Таскопинского сельского округа Темирского района, акимом Шубаршинского поселкового округа, начальником Темирского районного отдела образования, инспектором аппарата акима Темирского района.

Также занимал должность заместителя акима Темирского района, руководителя управления по делам религий Актюбинской области.

До назначения работал акимом Темирского района.