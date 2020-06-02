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Назначен новый руководитель управления государственных закупок Шымкента

2 Июня 2020 17:28
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Назначен новый руководитель управления государственных закупок Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Шымкента на должность руководителя городского управления государственных закупок назначен Хамит Амиржанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Хамит Уадутбекович Амиржанов родился в 1981 году. Имеет высшее образование по специальности «Финансист».

За период трудовой деятельности работал специалистом налогового комитета в Амангельдинском районе Костанайской области, главным специалистом департамента внутреннего администрирования финансов Министерства финансов РК, главным экспертом управления материально-технического обеспечения департамента Минфина, также руководителем данного управления.

С 2010 по 2020 годы работал руководителем управления материально-технического обеспечения департамента Министерства экономики и бюджетного планирования, руководителем управления государственных закупок департамента администрирования и управления бюджетными средствами Министерства экономики и бюджетного планирования, руководителем управления государственных закупок департамента внутреннего администрирования финансов, руководителем управления комитета государственных закупок Министерства финансов РК, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства и управления государственных активов г. Алматы.


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Ключевые слова: Акимат, Назначения, Шымкент,
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