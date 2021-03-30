РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:49, 29 Март 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления финансов Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем управления финансов Атырауской области назначен Салимбаев Азамат Серикболович, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Азамат Салимбаев родился 20 июля 1985 года в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

    Образование высшее: в 2007 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Экономика».

    Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста финансового отдела департамента энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области. С 2008 по 2020 годы работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, Министерстве финансов РК – от эксперта до руководителя управления.

    С апреля 2020 года по март 2021 года руководил управлением экономики и бюджетного планирования Атырауской области. До назначения на новую должность работал советником акима области.


    Теги:
    Атырауская область Назначения
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!