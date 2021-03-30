Назначен новый руководитель управления финансов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем управления финансов Атырауской области назначен Салимбаев Азамат Серикболович, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Азамат Салимбаев родился 20 июля 1985 года в Бескарагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Образование высшее: в 2007 году окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности главного специалиста финансового отдела департамента энергетики и коммунального хозяйства Атырауской области. С 2008 по 2020 годы работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, Министерстве финансов РК – от эксперта до руководителя управления.

С апреля 2020 года по март 2021 года руководил управлением экономики и бюджетного планирования Атырауской области. До назначения на новую должность работал советником акима области.