Назначен новый руководитель управления финансов Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления финансов Актюбинской области назначен Нурлыбек Унербаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

40-летний Нурлыбек Унербаев является выпускником Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, Казахского гуманитарно-юридического университета.

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела финансов г. Актобе.

В разные годы работал руководителем отдела департамента финансов Актобе, отдела департамента финансов Актюбинской области, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каргалинского района, отдела экономики и бюджетного планирования Каргалинского района, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования области, членом ревизионной комиссии области.

С 2013 по 2016 год занимал должность вице-президента акционерного общества «Акбулак».

До назначения на должность руководителя управления финансов работал заместителем руководителя управления финансов Актюбинской области.