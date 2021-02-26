Назначен новый руководитель управления финансов Актюбинской области
40-летний Нурлыбек Унербаев является выпускником Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, Казахского гуманитарно-юридического университета.
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела финансов г. Актобе.
В разные годы работал руководителем отдела департамента финансов Актобе, отдела департамента финансов Актюбинской области, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каргалинского района, отдела экономики и бюджетного планирования Каргалинского района, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования области, членом ревизионной комиссии области.
С 2013 по 2016 год занимал должность вице-президента акционерного общества «Акбулак».
До назначения на должность руководителя управления финансов работал заместителем руководителя управления финансов Актюбинской области.