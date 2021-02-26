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    01:48, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначен новый руководитель управления финансов Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления финансов Актюбинской области назначен Нурлыбек Унербаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram акимата области.

    40-летний Нурлыбек Унербаев является выпускником Актюбинского государственного университета имени К. Жубанова, Казахского гуманитарно-юридического университета.

    Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела финансов г. Актобе.

    В разные годы работал руководителем отдела департамента финансов Актобе, отдела департамента финансов Актюбинской области, отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каргалинского района, отдела экономики и бюджетного планирования Каргалинского района, заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования области, членом ревизионной комиссии области.

    С 2013 по 2016 год занимал должность вице-президента акционерного общества «Акбулак».

    До назначения на должность руководителя управления финансов работал заместителем руководителя управления финансов Актюбинской области.

    Теги:
    Назначения Другие государственные органы Акимат Актюбинская область
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