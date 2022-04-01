Назначен новый руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы
Распоряжением акима города Алматы на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Алин Санджар Мендыбаевич.
Санджар Алин родился 30 августа 1984 года в городе Алматы.
В 2007 году окончил Regents Business College по специальности «Международный маркетинг», в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.
В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.
Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО «Казахстанские Телекоммуникации» («Кателко Плюс»).
В 2006 году занимал должность менеджера по маркетингу в международном представительстве компании Bang and Olufsen, позже был переведен на должность директора по региональному развитию.
В 2010 году назначен начальником отдела управления активами в АО «Управляющая Компания Asia Capital».
В 2011 году основал ТОО Friendy Energy, занимавшееся электроаудитом, проектированием и внедрением энергосберегающих систем.
С декабря 2014 года осуществлял консультативную деятельность в «Корпоративном университете «Самрук-Казына» («АО «Национальная Компания Казахстан Инжиниринг»), проводя оценку перспективности существующих проектов оборонно-промышленного комплекса, а также отвечал за развитие направлений по производству продукции военного и двойного назначения.
В 2016 году назначен директором Атырауского филиала ТОО «Тениз Сервис»-специализированной дочерней компании АО НК «КазМунайГаз». Осуществлял руководство рабочей группой по проекту МаТраГ строительство маршрута транспортировки грузов по заказу «ТенгизШеврОйл» (ТШО) для проекта FGP (проект будущего расширения).
В 2017 году исполнял обязанности Генерального директора ТОО GoodWiil Partners, специализируясь на управлении бизнесом, консалтинге в области повышения энергоэффективности, внедрении новейших технологических решений в сфере ЖКХ.
С 2019 по 2020 год занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.