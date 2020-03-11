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Назначен новый руководитель управления энергетики Костанайской области

11 Марта 2020 16:28
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Назначен новый руководитель управления энергетики Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области, сообщает МИА «Казинформ».

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Нового руководителя активу области представил Архимед Мухамбетов.

Аскаров Даурен Казизович ранее был заместителем руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Даурен Аскарович родился в 1986 году в Костанайской области. Имеет два высших образования.


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Ключевые слова: Костанайская область, Назначения,
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Балнур Кожагелди

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