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Назначен новый руководитель управления энергетики Костанайской области
11 Марта 2020 16:28
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области, сообщает МИА «Казинформ».
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Нового руководителя активу области представил Архимед Мухамбетов.
Аскаров Даурен Казизович ранее был заместителем руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
Даурен Аскарович родился в 1986 году в Костанайской области. Имеет два высших образования.
Ключевые слова: Костанайская область, Назначения,
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