Назначен новый руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

В ведомстве сообщили, что в ходе расширенного аппаратного совещания аким ВКО Даниал Ахметов представил нового руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. На данную должность назначен Алмат Талгатович Акышов, ранее исполняющий обязанности заместителя акима Аягозского района Восточно-Казахстанской области.

Алмат Акышов родился в селе Курчум Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Туризм», Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Экономика и бизнес», а также Академию государственного управления при Президенте РК по квалификации магистра регионального развития.

Трудовую деятельность А. Акышов начал с контролера билетов административно-хозяйственного отдела «Центральный концертный зал Казахстан» в столице. В 2012 году работал специалистом отдела развития туризма управления туризма, физической культуры и спорта Усть-Каменогорска. Далее руководителем организационного отдела КГКП «Физкультурно-оздоровительный комплекс».

С июня 2015 года работал в должностях эксперта и главного эксперта в Министерстве сельского хозяйства РК. В 2018-2020 годы был руководителем аппарата акима Уланского района ВКО. С января 2020 года до настоящего времени работал заместителем акима Аягозского района ВКО по вопросам экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Алмат Талгатович Акышов также является членом Президенского молодежного кадрового резерва.





Фото: пресс-служба акима ВКО