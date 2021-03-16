Назначен новый руководитель управления бюджетного планирования Атырауской области
Руководитель области Махамбет Досмухамбетов отметил безупречную службу Айгуль Ажигалиевой на должности заместителя акима области в течение более десяти лет.
«Выражаю свою благодарность Айгуль Темиртасовне за весомый вклад в социально-экономическое развитие Атырауской области», - сказал глава региона, пожелав А.Ажигалиевой успехов на новой работе.
Как известно, Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева внесены изменения в принципы ротации государственных служащих. В соответствии с Указом, политические государственные служащие по состоянию на 1 января 2021 года, занимающие одну должность восемь и более лет, подлежат обязательной ротации. В связи с этим, Айгуль Ажигалиева по согласованию с Администрацией Президента РК освобождена от должности заместителя акима Атырауской области.
Ажигалиева Айгуль Темиртасовна родилась в Дамбинском сельском округе Атырауской области. Образование высшее: помимо Целиноградского финансово-экономического техникума в 1991 году окончила Институт народного хозяйства в городе Алматы по специальности «финансовый работник».
Трудовой путь начала в 1985 году в качестве старшего инспектора по кадровой работе Гурьевского областного финансового отдела.
В 1985-1986 годах работала ревизором-инспектором областного финансового отдела (реорганизованного затем в областное управление финансов).
С 1986 года по 2005 годы работала на различных должностях в областном управлении финансов: старший экономист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления.
В 2005 – 2006 годах занимала должность заместителя директора департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области, в 2006-2008 годах возглавляла этот департамент.
В 2008-2010 годах руководила управлением экономики и бюджетного планирования Атырауской области. С июня 2010 года по настоящее время была заместителем акима области.
Айгуль Ажигалиева награждена орденом «Құрмет», а также «Почетной грамотой Республики Казахстан» и юбилейными медалями «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане».