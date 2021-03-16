Назначен новый руководитель управления бюджетного планирования Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Айгуль Ажигалиева назначена на должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области. Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на собрании актива региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель области Махамбет Досмухамбетов отметил безупречную службу Айгуль Ажигалиевой на должности заместителя акима области в течение более десяти лет.

«Выражаю свою благодарность Айгуль Темиртасовне за весомый вклад в социально-экономическое развитие Атырауской области», - сказал глава региона, пожелав А.Ажигалиевой успехов на новой работе.

Как известно, Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева внесены изменения в принципы ротации государственных служащих. В соответствии с Указом, политические государственные служащие по состоянию на 1 января 2021 года, занимающие одну должность восемь и более лет, подлежат обязательной ротации. В связи с этим, Айгуль Ажигалиева по согласованию с Администрацией Президента РК освобождена от должности заместителя акима Атырауской области.

Ажигалиева Айгуль Темиртасовна родилась в Дамбинском сельском округе Атырауской области. Образование высшее: помимо Целиноградского финансово-экономического техникума в 1991 году окончила Институт народного хозяйства в городе Алматы по специальности «финансовый работник».

Трудовой путь начала в 1985 году в качестве старшего инспектора по кадровой работе Гурьевского областного финансового отдела.

В 1985-1986 годах работала ревизором-инспектором областного финансового отдела (реорганизованного затем в областное управление финансов).

С 1986 года по 2005 годы работала на различных должностях в областном управлении финансов: старший экономист, ведущий специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления.

В 2005 – 2006 годах занимала должность заместителя директора департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области, в 2006-2008 годах возглавляла этот департамент.

В 2008-2010 годах руководила управлением экономики и бюджетного планирования Атырауской области. С июня 2010 года по настоящее время была заместителем акима области.

Айгуль Ажигалиева награждена орденом «Құрмет», а также «Почетной грамотой Республики Казахстан» и юбилейными медалями «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане».



