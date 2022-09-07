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    17:16, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен новый руководитель ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» назначен Мухтар Жунусов, передает МИА «Казинформ».

    Жунусов Мухтар Саинович Жунусов в 1992 году окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности «электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов», а в 2004 году – Дипломатическую академию ЕНУ им. Л.Гумилева по специальности «международные отношения». В 2003 году практиковал китайский язык в Пекинском университете языка и культуры.

    Трудился в различных коммерческих организациях и МСБ. Имеет 30-летний опыт работы в сфере предпринимательства и решения различных бизнес-задач. Занимал руководящие посты в компаниях «Акцепт», «Зангар», «Villa dei Fiori», «Кок-Тобе».

    Избирался депутатом Алматинского городского маслихата II созыва (1999-2003 гг.).

    До назначения в ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» являлся заместителем генерального директора по коммуникациям и развитию ТОО «АлматыЭнергоСбыт».


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