Назначен новый руководитель столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Нур-Султан Нурлан Уранхаев назначен руководителем управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, передает , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Аким столицы Бахыт Султанов представил нового руководителя управления Нурлана Уранхаева в ходе заседания в акимате. В связи с переходом на новое место работы бывший руководитель управления Бактыбай Тайталиев освобожден от занимаемой должности.

Уранхаев Нурлан Тельманович родился 4 мая 1965 года. Образование высшее. Дипломы по специальностям «инженер-механик», «экономист-менеджер», «инженер-строитель» Казахского политехнического института им. Ленина, Казахского финансово-экономического института и Казахского государственного технического университета.



Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем-монтажником, далее работал мастером, прорабом треста «Казпромтехмонтаж» города Семей. С 1995 по 1997 год - доверенный управляющий АО «Сары-Арка» город Семей. С 2001 по 2003 год - генеральный директор АОЗТ «Казиркутсклес», Иркутская область.



С 2003 по 2005 год - начальник управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Восточно-Казахстанской области. С 2005 по 2006 год - начальник управления капитального строительства Восточно-Казахстанской области. С 2006 по 2007 год - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.



В 2007 году - заместитель председателя Комитета по Государственным материальным резервам МЧС РК, город Астана. В 2008 году - государственный инспектор Администрации Президента РК, Астана.



C 2009 по 2010 год - заместитель председателя правления СПК «Ертic», Семей. С 2010 по 2013 год - заместитель акима Кызылординской области. С 2013 по 2014 год - советник президента гуманитарного юридического инновационного университета город Семей. В 2014 году - заместитель председателя Агентства РК по защите прав потребителей город Астана. С 2015 года по 2017 год - генеральный директор АО КазНИИСА Министерства национальной экономики, Астана.



С 2017 года по 2018 год - руководитель управления архитектуры и градостроительства города Алматы. В 2018 году назначен советником генерального директора АО КазНИИСА Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства национальной экономики РК.



Награжден орденами «Парасат» и «Кұрмет».