Назначен новый руководитель пресс-службы Национальной гвардии РК
Ерболат Мерсайнулы родился в 1977 году в поселке Сайкын Бокейординского района ЗКО.
В 1998 году окончил алматинский институт международной журналистики по специальности международный журналист-переводчик персидского языка.
В 1997 году в течение месяца проходил стажировку в Иране. После окончания института в 1998 году работал корректором в Букейординской районной газете «Орда жұлдызы».
За двадцать лет военной службы он отслужил от лейтенанта до подполковника в региональном командовании «Запад», начиная с должности корреспондента-организатора управления воспитательной и социально-правовой работы (пресс-службы) до главы управления.
С 2013 года по настоящее время занимал пост руководителя пресс-службы регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.
А в преддверии 30-летия Независимости РК подполковник Ерболат Султанов стал обладателем диплома второй степени в творческом конкурсе «Я журналист и писатель» республиканской правовой общественно-политическом газеты «На страже».