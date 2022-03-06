Назначен новый руководитель пресс-службы Национальной гвардии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом заместителя министра внутренних дел РК – главнокомандующего Национальной гвардии РК Ерболат Султанов назначен руководителем пресс-службы – главным редактором газеты «Қалқан» и журнала «Бүркіт» Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ерболат Мерсайнулы родился в 1977 году в поселке Сайкын Бокейординского района ЗКО.

В 1998 году окончил алматинский институт международной журналистики по специальности международный журналист-переводчик персидского языка.

В 1997 году в течение месяца проходил стажировку в Иране. После окончания института в 1998 году работал корректором в Букейординской районной газете «Орда жұлдызы».

За двадцать лет военной службы он отслужил от лейтенанта до подполковника в региональном командовании «Запад», начиная с должности корреспондента-организатора управления воспитательной и социально-правовой работы (пресс-службы) до главы управления.

С 2013 года по настоящее время занимал пост руководителя пресс-службы регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК.

А в преддверии 30-летия Независимости РК подполковник Ерболат Султанов стал обладателем диплома второй степени в творческом конкурсе «Я журналист и писатель» республиканской правовой общественно-политическом газеты «На страже».