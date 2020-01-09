Назначен новый руководитель Национального центра космических исследований и технологий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа находится с рабочей поездкой в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи с коллективом Национального центра космических исследований и технологий (НЦКИТ) вице-министр представил нового руководителя. Председателем правления, членом Совета директоров АО «НЦКИТ» приказом председателя Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК назначен Марат Нургужин, занимавший до этого должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Марат Рахмалиевич многие годы работает в системе «Казкосмоса», ученый, доктор технических наук, и новые задачи, которые стоят сегодня перед космической наукой, получат новый виток развития», - отметил А. Батыркожа.

Чингис Омаров, возглавлявший АО «НЦКИТ» с 2016 года, вернулся на пост директора ДТОО «Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова, которым он руководил с 2010 по 2016 годы, сообщили в пресс-службе «Казкосмоса».

Вице-министр МЦРИАП РК вместе с новыми руководителями посетил все три научных института, входящих в структуру АО «НЦКИТ»: Институт космической техники и технологий, Институт ионосферы, Астрофизический институт имени В.Г. Фесенкова. Во время встречи с учеными состоялся разговор о сегодняшнем положении и перспективах инновационного развития космической науки.



