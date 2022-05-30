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Назначен новый руководитель департамента госдоходов по Карагандинской области
30 Мая 2022 17:13

Назначен новый руководитель департамента госдоходов по Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Абзал Бейсенбекұлы представил коллективу департамента государственных доходов по Карагандинской области нового руководителя. На эту должность назначен Мадиев Ануар Маратович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Ануар Мадиев родился в 1983 году в Караганде. По образованию юрист, экономист, кандидат юридических наук.

Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. Бейсенова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в органах внутренних дел. Стаж работы на госслужбе составляет 19 лет.

Работал экспертом, главным экспертом в Министерстве транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом в Канцелярии Премьер-Министра РК, заместителем руководителя Налогового департамента по Карагандинской области Налогового комитета МФ РК, экспертом Управления ведомственного контроля, руководителем Управления экспортного контроля Комитета государственных доходов МФ РК.

С марта 2019 года до настоящего времени занимал должность руководителя Управления неторгового оборота Комитета государственных доходов МФ РК.


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