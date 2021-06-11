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Назначен новый руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы

11 Июня 2021, 15:53
Назначен новый руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мурат Ахметов назначен руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Нового руководителя представил Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.
Мурат Ахметов окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова, кандидат юридических наук.
С 1992 по 2005 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры Павлодарской области.
В 2005-2007 годы начальник департамента Генеральной прокуратуры РК.
С 2007 по 2014 годы занимал руководящие должности в прокуратуре г. Нур-Султан, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.
В 2014-2019 годах был руководителем Антикоррупционной службы по Южно-Казахстанской области.
До нынешнего назначения являлся руководителем 1 департамента Агентства РК по противодействию коррупции.


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