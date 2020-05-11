Назначен новый руководитель центрального аппарата партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем центрального аппарата партии «Nur Otan» назначен Мади Оспанов, сообщает пресс-служба партии. Об этом передает МИА «Казинформ».

Мади Оспанов родился в 1978 году в городе Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Имеет значительный опыт работы в структуре партии «Nur Otan». С 2013 по 2018 годы возглавлял юридическую службу партии. С 2018 по 2019 годы - руководитель Центрального аппарата «Nur Otan».

В разные годы работал в Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Счетном комитете, Министерстве финансов.

Ранее занимавший данную должность Ануар Ускенбаев освобожден по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.