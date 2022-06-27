27 Июня 2022 19:52

Назначен новый руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (МТСЗН РК) Бейспеков Азамат Омирзакович назначен на должность руководителя аппарата МТСЗН РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Азамат Бейспеков родился в 1985 году в городе Караганде.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2009 году исполняющим обязанности специалиста таможенного оформления Комитета таможенного контроля РК.

В 2009-2011 гг. – эксперт, гл. эксперт Департамента межотраслевой координации индустриально-инновационного развития Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2011-2012 гг. – главный эксперт; главный консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2015 гг. работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

В 2015-2020 гг. – консультант; инспектор; заведующий сектором Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

С февраля 2020 года являлся заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совет Безопасности РК.

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Курмангалиева Аида Даденовна освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Аида Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства.

В разные годы работала в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования.

В 2009-2013 гг. – вице-министр здравоохранения РК, председатель Совета директоров АО «КазМедТех».

В 2013-2021 гг. занимала должность ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С января 2021 года и по настоящее время работала руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты.