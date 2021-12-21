Назначен новый руководитель аппарата МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан руководителем аппарата МИД РК назначен Саинов Амангельды Газезович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Амангельды Саинов родился 6 апреля 1975 года в Акмолинской области.

В 1997 году окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина.

В 1997-2002 голы – помощник аудитора, главный бухгалтер, заместитель директора ЦАК «Астана-Аудит».

В 2002 году – ведущий специалист Валютно-финансового департамента МИД РК.

В 2002-2008 годы – старший бухгалтер Посольства РК в Австрийской Республике.

В 2008-2012 годы – главный специалист, начальник управления бюджетного планирования и анализа Валютно-финансового департамента МИД РК.

В 2012-2015 годы – заместитель директора Департамента материально-технического обеспечения МИД РК.

В 2015-2017 годы – директор Департамента материально-технического обеспечения МИД РК.

В 2017-2021 годы – советник отделения Посольства РК в Федеративной Республике Германия в Бонне.

Февраль-декабрь 2021 года – директор Департамента обеспечения и документооборота МИД РК.

С 20 декабря 2021 года – руководитель аппарата МИД РК.