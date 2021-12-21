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Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра иностранных дел Республики Казахстан руководителем аппарата МИД РК назначен Саинов Амангельды Газезович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.
Амангельды Саинов родился 6 апреля 1975 года в Акмолинской области.
В 1997 году окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина.
В 1997-2002 голы – помощник аудитора, главный бухгалтер, заместитель директора ЦАК «Астана-Аудит».
В 2002 году – ведущий специалист Валютно-финансового департамента МИД РК.
В 2002-2008 годы – старший бухгалтер Посольства РК в Австрийской Республике.
В 2008-2012 годы – главный специалист, начальник управления бюджетного планирования и анализа Валютно-финансового департамента МИД РК.
В 2012-2015 годы – заместитель директора Департамента материально-технического обеспечения МИД РК.
В 2015-2017 годы – директор Департамента материально-технического обеспечения МИД РК.
В 2017-2021 годы – советник отделения Посольства РК в Федеративной Республике Германия в Бонне.
Февраль-декабрь 2021 года – директор Департамента обеспечения и документооборота МИД РК.
С 20 декабря 2021 года – руководитель аппарата МИД РК.
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