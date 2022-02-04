Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата Мажилиса Парламента РК стал Ренат Айтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На заседании Бюро председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя Аппарата Палаты. Им стал Ренат Айтаев, занимавший ранее должность заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Мажилиса.
Айтаев Ренат Курметжанович родился 10 сентября 1976 года. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева, а также Казахскую государственную юридическую академию.
В разные годы работал в Министерстве государственных доходов, Агентстве таможенного контроля, Министерстве финансов, Министерстве труда и социальной защиты населения, Министерстве индустрии и торговли, Канцелярии премьер-министра.
В 2019 году был назначен заведующим секретариатом руководителя Администрации Президента.
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