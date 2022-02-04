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Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК

4 Февраля 2022 14:04
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Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководителем аппарата Мажилиса Парламента РК стал Ренат Айтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На заседании Бюро председатель Мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя Аппарата Палаты. Им стал Ренат Айтаев, занимавший ранее должность заведующего Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Айтаев Ренат Курметжанович родился 10 сентября 1976 года. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева, а также Казахскую государственную юридическую академию.

В разные годы работал в Министерстве государственных доходов, Агентстве таможенного контроля, Министерстве финансов, Министерстве труда и социальной защиты населения, Министерстве индустрии и торговли, Канцелярии премьер-министра.

В 2019 году был назначен заведующим секретариатом руководителя Администрации Президента.


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#Мажилис   #Назначения  
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Автор:

Серик Сабеков

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