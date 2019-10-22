Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Назначен новый руководитель аппарата акима СКО
22 Октября 2019 18:03
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов представил нового руководителя аппарата акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеАнуар Джумадильдаев назначен председателем Комитета внутреннего госаудита МФ РК Канат Караулов возглавил АО «НК «Продкорпорация» Обвинившая руководство МОН РК Анар Каирбекова назначена ректором вуза
Должность занял 34-летний Олжас Идрисов, работавший до настоящего назначения государственным инспектором Администрации Президента РК.
Родился в городе Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.
В разные годы работал в системе Министерства иностранных дел, Администрации Президента и Управления Делами Президента Республики Казахстан.
Кресло руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области пустовало недолго. Ранее занимавший должность Канат Сарсембаев всего 10 дней назад был назначен ответственным секретарем МОН РК.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Из-за гололеда увеличили число автопатрулей на дорогах СКО
- Миллион тенге перечислили мошенникам две пенсионерки в СКО
- Контролировать цены на уголь поручил глава СКО
- Цены на социальный хлеб пообещали не повышать в СКО
- Хулиганство с участием студентов расследуют в Петропавловске
- Метель, туман и гололед ожидаются в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047