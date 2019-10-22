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Назначен новый руководитель аппарата акима СКО

22 Октября 2019 18:03
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Назначен новый руководитель аппарата акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов представил нового руководителя аппарата акима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Должность занял 34-летний Олжас Идрисов, работавший до настоящего назначения государственным инспектором Администрации Президента РК.

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби.

В разные годы работал в системе Министерства иностранных дел, Администрации Президента и Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Кресло руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области пустовало недолго. Ранее занимавший должность Канат Сарсембаев всего 10 дней назад был назначен ответственным секретарем МОН РК.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Назначения,
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Автор:

Олеся Жуковень

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