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Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области

3 Февраля 2022 12:44
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Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Олжас Бектенов представил активу области нового руководителя Антикоррупционной службы по Костанайской области, им стал Мырзалы Серикжан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Под председательством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялось специальное совещание по вопросам противодействия коррупции. Во встрече приняли участие руководители правоохранительных органов, областных управлений, акимы городов и районов, а также представителей бизнес сектора и НПО.

«Серикжан Мырзалы имеет широкий опыт работы как в правоохранительных органах, так и в непосредственно Костанайской области. Поэтому, без сомнений, знает специфику региона, которая должна помочь ему в эффективном достижении поставленных целей»,– отметил в ходе встречи Олжас Бектенов.

Мырзалы Серикжан Қуанышбекұлы родился в 1979 году. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах Павлодарской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Костанайской областях. Имеет государственную награду «Жауынгерлік ерлігі үшін» и другие.

Вместе с тем, в ходе заседания Олжас Бектенов обратил внимание на основные направления Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, утвержденная накануне Главой государства.

«Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики, на прошедшей коллеги Агентства Президент страны призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, а также поставил ряд задач перед уполномоченными органами по усилению системной работы с обращениями предпринимателей и общественности», - отметил в ходе встречи с активом региона Олжас Бектенов.

По словам акима области Архимеда Мухамбетова, вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном контроле, все актуальные инициативы Агентства и Департамента будут всесторонне поддержаны и реализованы совместными усилиями.


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#Костанайская область   #Коррупция   #Назначения  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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