Назначен новый руководитель Антикоррупционной службы Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева состоялось совещание, где руководителем аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куанышом Жапаковым представлен новый руководитель Антикоррупционного ведомства региона Арман Рахимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент​ Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)​ по Акмолинской области

Арман Рахимов окончил Казахский государственный юридический университет. В период с 1999 по 2014 годы проходил службу в органах финансовой полиции на различных должностях оперативных и следственных подразделений, в том числе на руководящих должностях. С 2014 года занимал руководящие должности в органах антикоррупционной службы.

До своего последнего назначения А. Рахимов являлся заместителем руководителя департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области.

В ходе совещания стороны выразили готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству Антикоррупционной службы с государственными органами в рамках превенции коррупции и формирования антикоррупционной культуры общества.