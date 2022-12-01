Назначен новый ректор Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати

1 Декабря 2022, 07:35

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ректором самого крупного высшего учебного заведения в Жамбылском регионе – Dulaty University стал Мухтар Байжуманов. Нового руководителя представил коллективу университета вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования.

Байжуманов Мухтар Казбекович родился 3 марта 1965 года в Талдыкорганской области. Окончил физико-математический факультет Жетысуского педагогического института им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем математики в школе Коксуского района Алматинской области.

1991-2000 гг. – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан Талдыкорганского государственного университета.

1996-1997 гг. – научный сотрудник КазНУ имени Аль-Фараби.

2000-2001 гг. – старший преподаватель КазНТУ им. К. Сатпаева.

2001-2011 гг. – работал в аппарате МОН РК.

Главный специалист Управления высшего и послевузовского образования. Начальник отделов: Гособразовательного заказа; Лицензирования; Гос. аттестации вузов.

Начальник управления: Высшего и послевузовского образования; Постлицензионного контроля Комитета по контролю в сфере образования и науки;

Заместитель председателя Комитета и и.о. председателя Комитета МОН РК.

2012- 2018 гг. – председатель правления - ректор АО «Академии гражданской авиации»

2020-2021 гг. – председатель правления – ректор университета Шакарима.

2021- 2022 гг. – председатель правления – ректор Казахского университета технологии и бизнеса.

Фото: t.me/gylym_jogary_bilim