НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Назначен новый ректор Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати

1 Декабря 2022, 07:35
Назначен новый ректор Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ректором самого крупного высшего учебного заведения в Жамбылском регионе – Dulaty University стал Мухтар Байжуманов. Нового руководителя представил коллективу университета вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннауки и высшего образования.

Байжуманов Мухтар Казбекович родился 3 марта 1965 года в Талдыкорганской области. Окончил физико-математический факультет Жетысуского педагогического института им. И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем математики в школе Коксуского района Алматинской области.

1991-2000 гг. – преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана, декан Талдыкорганского государственного университета.

1996-1997 гг. – научный сотрудник КазНУ имени Аль-Фараби.

2000-2001 гг. – старший преподаватель КазНТУ им. К. Сатпаева.

2001-2011 гг. – работал в аппарате МОН РК.

Главный специалист Управления высшего и послевузовского образования. Начальник отделов: Гособразовательного заказа; Лицензирования; Гос. аттестации вузов.

Начальник управления: Высшего и послевузовского образования; Постлицензионного контроля Комитета по контролю в сфере образования и науки;

Заместитель председателя Комитета и и.о. председателя Комитета МОН РК.

2012- 2018 гг. – председатель правления - ректор АО «Академии гражданской авиации»

2020-2021 гг. – председатель правления – ректор университета Шакарима.

2021- 2022 гг. – председатель правления – ректор Казахского университета технологии и бизнеса.

Фото: t.me/gylym_jogary_bilim
Теги:
Новости по теме
Спектакль «Клетка» показали в жамбылском театре - акция «16 дней против насилия»
Свыше 90% жамбылских детей до шести лет обеспечены дошкольным воспитанием
Назначены члены Высшей аудиторской палаты РК
Читайте также
Спектакль «Клетка» показали в жамбылском театре - акция «16 дней против насилия»
Около 2 млрд тенге выделено на топливо для котельных малых городов Жамбылской области
Сложную операцию провели новорожденному в Таразе
Кадровые перестановки произошли в «АрселорМиттал Темиртау»
Централизованное теплоснабжение имеют 1 650 многоэтажек в Жамбылской области
Жамбылская область снижает потребление угля
Свыше 90% жамбылских детей до шести лет обеспечены дошкольным воспитанием
Назначены члены Высшей аудиторской палаты РК
Новости партнеров
Популярное
1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
2 Олигарх Клебанов выразил готовность продать государству Экибастузскую ТЭЦ за один тенге
3 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
4 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ
5 Названа предварительная причина аварии на Аркалыкской ТЭЦ

Лента новостей