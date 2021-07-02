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    Назначен новый ректор СДУ

    2 Июля 2021, 16:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля 2021 года Давронжон Гаипов назначен ректором Университета имени Сулеймана Демиреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Давронжон Эркинович родился 25 сентября 1981 года в Туркестанской области. Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени А.Яссауи, магистратуру КазУМОиМЯ имени Абылай хана и докторантуру Евразийского Гуманитарного Института. Проходил стажировку на факультете педагогики Кэмбриджа. Является выпускником программы «Болашак».

    С 2009 года занимал различные должности в университете имени Сулеймана Демиреля, с 2017 года был проректором по академическим делам и научным исследованиям СДУ.

    Женат, имеет четырех детей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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