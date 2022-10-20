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Назначен новый ректор Аркалыкского педагогического института имени Ы.Алтынсарина

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Октября 2022, 14:42
Назначен новый ректор Аркалыкского педагогического института имени Ы.Алтынсарина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования Ержан Амирбекулы назначен председателем правления – ректором Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ведомства в Facebook.

Вице-министр Куаныш Ергалиев представил коллективу нового руководителя высшего учебного заведения и пожелал ему успехов на посту ректора.

До нового назначения Ержан Амирбекулы работал в должности заместителя директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: instagram.com/yerzhan_amir



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