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Назначен новый прокурор Шымкента

4 Августа 2021 12:53
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Назначен новый прокурор Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК на должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Муканов Габит Касымбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

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Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области.

Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Нур-Султана и заместителя прокурора Нур-Султана.


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#Назначения   #Шымкент  
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