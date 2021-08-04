Назначен новый прокурор Шымкента
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК на должность прокурора города Шымкента назначен старший советник юстиции Муканов Габит Касымбекович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.
Габит Муканов родился в 1977 году в Алматинской области. В 1998 году окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1998 году с должности помощника прокурора Кербулакского района Алматинской области.
Занимал должности заместителя прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области, Алмалинского района Алматы, прокурора Талгарского района Алматинской области и Медеуского района Алматы, начальника управления – руководителя Аппарата прокуратуры Нур-Султана и заместителя прокурора Нур-Султана.
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