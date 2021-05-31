Назначен новый прокурор Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Берик Абилов назначен прокурором Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

«По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Абилов Берик Ракатович», - говорится в сообщении.

Берик Абилов родился в 1971 году в городе Жаркенте Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности стажера прокуратуры города Талдыкоргана.

Был следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Алматы, начальником управления, заместителем начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК.

Работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

С 2018 года был первым заместителем прокурора Нур-Султана.