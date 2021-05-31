Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Назначен новый прокурор Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
31 Мая 2021, 12:00
Назначен новый прокурор Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Берик Абилов назначен прокурором Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областную прокуратуру.

«По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан на должность прокурора Костанайской области назначен старший советник юстиции Абилов Берик Ракатович», - говорится в сообщении.

Берик Абилов родился в 1971 году в городе Жаркенте Талдыкорганской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности стажера прокуратуры города Талдыкоргана.

Был следователем, следователем по особо важным делам прокуратуры Алматы, начальником управления, заместителем начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК.

Работал на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

С 2018 года был первым заместителем прокурора Нур-Султана.


Костанайская область   Генпрокуратура   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению