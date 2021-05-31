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Назначен новый прокурор Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
31 Мая 2021, 16:39
Назначен новый прокурор Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Прокурором Карагандинской области назначен государственный советник юстиции 3-го класса Кусаин Игембаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Назначение произведено по согласованию с Администрацией Президента РК.

Кусаин Игембаев родился в 1962 году в Балхаше. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал с должности следователя прокуратуры в городе Жезказгане. Был прокурором Темиртау, первым заместителем прокурора Карагандинской области. Затем работал первым заместителем главного военного прокурора, военным прокурором Восточного региона, начальником департамента по надзору за законностью уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

С августа 2017 года до нынешнего назначения возглавлял прокуратуру Восточно-Казахстанской области.

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