+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен новый президент компании «Тойота Мотор Казахстан»

3 Февраля 2022 14:36
Поделиться:
Назначен новый президент компании «Тойота Мотор Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новым президентом компании «Тойота Мотор Казахстан» стал Джон Томсон. Он работает в Toyota с 2002 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Налог на роскошь: какие автомобили могут включить в список в Казахстане
Страны ОЭС обсудили развитие транзитных транспортных коридоров Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК

«За время внушительных 20 лет, посвященных глобальному развитию брендов Toyota и Lexus, господин Томсон руководил ключевыми подразделениями, включая департаменты по маркетингу, бизнес-планированию и развитию бренда в офисах Toyota в Великобритании, Бельгии, Японии и России. В «Тойота Мотор Казахстан» господин Джон Томсон переходит с должности руководителя отдела коммерческих операций Lexus в «Тойота Мотор Европа», - сообщили в пресс-службе компании «Тойота Мотор Казахстан».

ТОО «Тойота Мотор Казахстан» является дочерней компанией «Тойота Мотор Европа». Компания была основана 20 мая 2008 года в Алматы и начала свою деятельность 1 января 2009 года. Будучи официальным дистрибьютором брендов Toyota и Lexus, ТОО «Тойота Мотор Казахстан» отвечает за маркетинг и продажи указанных брендов на территории Казахстана и Кыргызстана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Назначения   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Налог на роскошь: какие автомобили могут включить в список в Казахстане
Страны ОЭС обсудили развитие транзитных транспортных коридоров
Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области
Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
5 Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
6 Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Читайте также
Назначен новый руководитель антикоррупционной службы в Костанайской области
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Назначен исполнительный секретарь партии Nur Otan
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив