Назначен новый президент компании «Тойота Мотор Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новым президентом компании «Тойота Мотор Казахстан» стал Джон Томсон. Он работает в Toyota с 2002 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время внушительных 20 лет, посвященных глобальному развитию брендов Toyota и Lexus, господин Томсон руководил ключевыми подразделениями, включая департаменты по маркетингу, бизнес-планированию и развитию бренда в офисах Toyota в Великобритании, Бельгии, Японии и России. В «Тойота Мотор Казахстан» господин Джон Томсон переходит с должности руководителя отдела коммерческих операций Lexus в «Тойота Мотор Европа», - сообщили в пресс-службе компании «Тойота Мотор Казахстан».

ТОО «Тойота Мотор Казахстан» является дочерней компанией «Тойота Мотор Европа». Компания была основана 20 мая 2008 года в Алматы и начала свою деятельность 1 января 2009 года. Будучи официальным дистрибьютором брендов Toyota и Lexus, ТОО «Тойота Мотор Казахстан» отвечает за маркетинг и продажи указанных брендов на территории Казахстана и Кыргызстана.