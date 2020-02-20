Назначен новый президент Казахстанской федерации ММА

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в 17.00, в Министерстве культуры и спорта РК состоялось внеочередное отчетно-выборное заседание Республиканского Общественного Объединения Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

На встрече присутствовали министр культуры и спорта РК Раимкулова Актоты, президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Садыкулов Ануар, президент Казахстанской объединенной федерации смешанных боевых единоборств ММА Есенов Галымжан, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаев Алик, а также члены учредительного совета.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поприветствовала гостей и отметила динамичное развитие ММА в Казахстане.

«В современных условиях развития неолимпийских видов спорта, особо важным является правильная и транспарентная организация деятельности спортивных федераций. На сегодняшний день спорт в Казахстане имеет положительную тенденцию развития, в том числе развитие неолимпийских видов спорта. Надо отметить плодотворную работу республиканской федерации смешанных единоборств во главе с Есеновым Галымжаном Шахмардановичем. Полагаю, дальнейшая работа федерации положительно отразится на динамике результатов неолимпийских видов спорта, в том числе по боевым смешанным единоборствам «, - сказала Актоты Рахметуллаевна.

Президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Ануар Толеуханович отметил особую роль смешанных единоборств в формировании международного спортивного имиджа страны.

«За год существования объединённой федерации смешанного единоборства ММА проделано много работы. В этой связи хотелось бы поблагодарить Галымжана Шахмардановича за развитие ММА в стране, а также популяризацию имиджа Казахстана на международной арене. Хочу пожелать от имени Ассоциации боевых искусств Казахстана новому руководству ММА успехов в работе, а также высоких спортивных достижений «,- сказал Ануар Толеуханович.

Генеральный директор Федерации ММА Валихан Тен отчитался о прошлогодних итогах деятельности организации и рассказал о новых планах Федерации.

Отметим, что главной повесткой дня было избрание нового президента Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА. На данный пост был избран Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.