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Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области

1 Февраля 2022 14:14
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Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приказом руководителя аппарата акима Алматинской области Сарсеев Руслан Ерболович назначен исполняющим обязанности руководителя пресс- службы - пресс-секретаря акима Алматинской области», - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области.

Напомним, ранее эту службу возглавлял Айдар Арбозов.


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#Алматинская область   #Акимат   #Назначения  
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