Новости
Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области
1 Февраля 2022 14:14
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Назначен новый пресс-секретарь акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЕрлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента РК Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента РК
«Приказом руководителя аппарата акима Алматинской области Сарсеев Руслан Ерболович назначен исполняющим обязанности руководителя пресс- службы - пресс-секретаря акима Алматинской области», - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматинской области.
Напомним, ранее эту службу возглавлял Айдар Арбозов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Ежедневный мониторинг цен на продукты питания ведется в Алматинской области
- Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
- Задержана семейная пара разыскиваемая за создание финансовой пирамиды
- Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК
- Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента РК
- Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047