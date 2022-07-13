13 Июля 2022 12:56

Назначен новый председатель суда Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РК Абдрашит Жукенов представил коллективу нового председателя суда города Нур-Султана Акана Жумагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда столицы, Акан Жумагулов ранее возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда. На должность председателя городского суда столицы он назначен указом Президента от 11 июля 2022 года.

«Представляя нового председателя столичного суда, А.Жукенов охарактеризовал его как зарекомендовавшего себя в судейском корпусе высококвалифицированного профессионала, уделяющего особое внимание вопросам правоприменительной практики и качеству отправления правосудия», - говорится в сообщении.

Глава коллегии Верховного Суда представил также председателей районных судов и судей городского суда столицы, назначенных этим же указом.

Председателем Есильского районного суда назначен Алмас Салимов, председателем районного суда № 2 Есильского района – Дауренбек Даумов.

На должность судьи суда города Нур-Султана назначены Айбек Амиргалиев, Гульнар Даулешова, Анар Каримова.

Фото: astana.sud.kz