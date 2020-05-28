Назначен новый председатель правления СПК «Жетicу»
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров АО «Региональный институт развития «СПК «Жетicу» председателем правления Социально-предпринимательской корпорации «Жетісу» назначен Руслан Кожасбаев. В связи с переходом на другую работу Талгат Малыбаев, ранее бывший председателем, освобожден от занимаемой должности.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.
Нового руководителя коллективу СПК представил заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров.
«Руслан Садвакасович несколько лет работает руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области. В настоящее время предстоит большая и ответственная работа - запуск Аксуского сахарного завода и реализация многих важнейших государственных программ», - сказал Серикжан Бескемпиров.
Кожасбаев Руслан Садвакасович родился в 1976 году в Сарканском районе Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности – юрист.
Трудовую деятельность начал в 1996 году в бизнес-структурах города Алматы. С 1999 по 2004 годы работал в органах финансовой полиции города Алматы и Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал должности директора департаментов капитального строительства, инвестиционных проектов, генерального менеджера в различных компаниях. Работал вице-президентом АО «Парасат холдинг», председателем наблюдательного совета ТОО «Энерго-Инжиринг».
С мая 2018 года по май 2020 года занимал должность руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области».
Отметим, что акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетicу» в августе 2018 года переименовано в акционерное общество «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».
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