Назначен новый председатель правления СПК «Жетicу»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров АО «Региональный институт развития «СПК «Жетicу» председателем правления Социально-предпринимательской корпорации «Жетісу» назначен Руслан Кожасбаев. В связи с переходом на другую работу Талгат Малыбаев, ранее бывший председателем, освобожден от занимаемой должности.

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Нового руководителя коллективу СПК представил заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров.

«Руслан Садвакасович несколько лет работает руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области. В настоящее время предстоит большая и ответственная работа - запуск Аксуского сахарного завода и реализация многих важнейших государственных программ», - сказал Серикжан Бескемпиров.

Кожасбаев Руслан Садвакасович родился в 1976 году в Сарканском районе Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности – юрист.

Трудовую деятельность начал в 1996 году в бизнес-структурах города Алматы. С 1999 по 2004 годы работал в органах финансовой полиции города Алматы и Восточно-Казахстанской области. В разные годы занимал должности директора департаментов капитального строительства, инвестиционных проектов, генерального менеджера в различных компаниях. Работал вице-президентом АО «Парасат холдинг», председателем наблюдательного совета ТОО «Энерго-Инжиринг».

С мая 2018 года по май 2020 года занимал должность руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области».

Отметим, что акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Жетicу» в августе 2018 года переименовано в акционерное общество «Региональный институт развития «Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».