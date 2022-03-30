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    16:46, 30 Март 2022 | GMT +6

    Назначен новый председатель Карагандинского областного суда

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов по видеоконференцсвязи представил нового председателя Карагандинского областного суда Ердена Арипова, назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие аким области Женис Касымбек, секретарь областного маслихата Серик Утешов, руководители правоохранительных органов, председатели коллегий, судьи областного суда, председатели районных и приравненных к ним судов, руководство Администратора судов.

    Представляя Ердена Арипова судейскому корпусу, председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил его высокий профессионализм и наличие многолетнего судейского стажа.

    Аким области Женис Касымбек поблагодарил прежнего председателя областного суда Нурсерика Шарипова за весомый вклад в развитие судебной системы области и пожелал успехов вновь назначенному председателю.

    В завершение председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов поставил перед судейским корпусом региона ряд задач по улучшению качества отправления правосудия и повышению квалификации судей.

    Ерден Арипов родился в 1963 году в Нарынкольском районе Алма-Атинской области. В 1986 году окончил Казахский государственный университет, по образованию юрист.
    До настоящего назначения работал судьей Верховного суда Республики Казахстан.


    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область Суды
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