Назначен новый председатель Карагандинского областного суда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов по видеоконференцсвязи представил нового председателя Карагандинского областного суда Ердена Арипова, назначенного Указом Президента от 26 марта 2022 года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким области Женис Касымбек, секретарь областного маслихата Серик Утешов, руководители правоохранительных органов, председатели коллегий, судьи областного суда, председатели районных и приравненных к ним судов, руководство Администратора судов.

Представляя Ердена Арипова судейскому корпусу, председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил его высокий профессионализм и наличие многолетнего судейского стажа.

Аким области Женис Касымбек поблагодарил прежнего председателя областного суда Нурсерика Шарипова за весомый вклад в развитие судебной системы области и пожелал успехов вновь назначенному председателю.

В завершение председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов поставил перед судейским корпусом региона ряд задач по улучшению качества отправления правосудия и повышению квалификации судей.

Ерден Арипов родился в 1963 году в Нарынкольском районе Алма-Атинской области. В 1986 году окончил Казахский государственный университет, по образованию юрист.

До настоящего назначения работал судьей Верховного суда Республики Казахстан.



