Назначен новый Постоянный представитель ПРООН в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Катаржина Вавьерниа назначена постоянным представителем Программы развития ООН в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Катаржина Вавьерниа имеет более 25 лет опыта работы в области управления, финансов и развития в системе ООН, а также в неправительственном и частном секторах. Последние четыре года она работала постоянным представителем ПРООН в Сан-Томе и Принсипи. Она также занимала должность резидента -координатора в Сан-Томе и Принсипи в течение полутора лет.

До назначения Катаржина Вавьерниа была заместителем постоянного представителя ПРООН в Малави (2013–2018 гг.). С 2008 по 2013 гг. работала заместителем постоянного представителя ПРООН в Гвинее-Бисау. С 2005 по 2008 гг. Катаржина Вавьерниа отвечала за вопросы обучения и повышения потенциала, а также закупок в офисе ПРООН в Анголе.

До этого Катаржина Вавьерниа в течение пяти лет работала советником по микрофинансированию в неправительственном секторе в Южной Африке и Мозамбике, где она руководила программами, обеспечивающими получение доходов для беженцев. Свою трудовую деятельность она начала в корпоративном секторе в Польше в 1996 году. Имеет степень магистра банковского дела и финансов Варшавской школы экономики (Польша) и сертификат последипломного образования в области международного развития (Специализация: конфликты, безопасность и развитие) Бирмингемского университета (Великобритания).

Руководствуясь Целями устойчивого развития, ПРООН поддерживает Казахстан в реализации его национальных приоритетов развития. Страновая программа ПРООН направлена ​​на поддержание траектории роста Казахстана за счет диверсификации экономики, модернизации институтов, сокращения неравенства и устойчивого управления природными ресурсами.