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    14:06, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен новый почетный консул Казахстана в Украине

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Украины состоялось официальное вручение консульской экзекватуры новому почетному консулу Казахстана в городе Днепре Инне Медяник. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Экзекватуру вручил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин при участии Посла Казахстана Дархана Калетаева.

    Стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества двух стран по всем сферам взаимодействия.

    Почетное консульство – учреждение, возглавляемое почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.

    Теги:
    Украина Назначения МИД РК Интеграция и партнерство
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