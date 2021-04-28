Назначен новый почетный консул Казахстана в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Украины состоялось официальное вручение консульской экзекватуры новому почетному консулу Казахстана в городе Днепре Инне Медяник. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Экзекватуру вручил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин при участии Посла Казахстана Дархана Калетаева.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества двух стран по всем сферам взаимодействия.

Почетное консульство – учреждение, возглавляемое почётным (внештатным) консулом, который, не состоя на государственной службе представляемого государства, безвозмездно выполняет по его поручению и с согласия государства пребывания некоторые консульские функции, включая защиту прав и интересов представляемого им государства и его граждан, но исключая выдачу виз и других официальных документов.