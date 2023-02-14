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Назначен новый начальник управления полиции Петропавловска

14 Февраля 2023, 14:36
Назначен новый начальник управления полиции Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске назначили нового начальника управления полиции. Им стал 51-летний Ербол Тайбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, Ербол Тайбеков родился в Жамбылской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году с должности инспектора по делам несовершеннолетних. Трудился на различных должностях, в том числе руководящих, в разных регионах Казахстана.

Начальник департамента Айдын Кабдулдинов пожелал новому начальнику управления полиции Петропавловска успехов в организации оперативно-служебной деятельности самого крупного подразделения ведомства.

Ранее возглавлявший городское управление полиции Жандос Мухатов в январе был назначен заместителем начальника департамента полиции Улытауской области.

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Фото пресс-службы департамента полиции

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