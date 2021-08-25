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Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК
25 Августа 2021 13:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Сагимбаева начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Ранее Сагимбаева Ермек Алдабергенович занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.
Распоряжением Главы государства он освобожден от этой должности.Фото:gov.kz
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