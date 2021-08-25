Назначен новый начальник Службы государственной охраны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Сагимбаева начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Ранее Сагимбаева Ермек Алдабергенович занимал пост заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Распоряжением Главы государства он освобожден от этой должности.

Фото:gov.kz