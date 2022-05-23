23 Мая 2022 23:55

Назначен новый начальник полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Акмолинской области возглавил генерал-майор полиции Думан Таев, ранее занимавший должность начальника департамента криминальной полиции МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Акмолинской области назначен генерал-майор полиции Таев Думан Ашкенович.

Нового начальника личному составу представил Министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

Таев Думан Ашкенович родился 13 марта 1967 года в селе Коктерек Сергеевского района Северо-Казахстанской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году милиционером отдельной роты ППС УВД Северо-Казахстанского облисполкома.

В период с 1991 по 2004 годы работал на различных оперативных должностях в УВД города Петропавловска.

В 2004 году возглавил отдел внутренних дел Есильского района, в том же году назначен начальником УВД города Петропавловска.

В разное время Думан Таев работал начальником управления общественной безопасности ДВД СКО, возглавлял ОВД района им. Г. Мусрепова, занимал должности начальника УВД города Петропавловска, первого заместителя начальника ДВД СКО.

Последняя занимаемая должность – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

Ранее должность начальника департамента полиции Акмолинской области занимал Арманбек Баймурзин, который в феврале текущего года по согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел был назначен начальником департамента полиции Жамбылской области.