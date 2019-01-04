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Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

4 Января 2019 13:37 417
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Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел РК.

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«Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Бисенкулов Берик Байбулович представил личному составу Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова нового начальника - полковника полиции Дарменова Акынкали Даутбаевича», - отмечено в распространенном сообщении/

Акынкали Дарменов родился в 1978 году в Костанайской области. Является выпускником Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук. В 2008 году обучался в Европейском Центре исследований по вопросам безопасности им. Дж.К.Маршалла в Германии, в 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе «Болашак». Также он обладает опытом в научно-преподавательской сфере, прошел путь от рядового следователя до начальника Департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан.

Напомним, генерал-майор полиции Кенжетаев Д.Т., ранее занимавший должность начальника Академии, уволен из органов внутренних дел.
Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

Ранее сообщалось, что решением дисциплинарной комиссии был уволен заместитель начальника первого курса Карагандинской академии А.Тастайбеков, фигурировавший в скандальном видеоролике с новогодним поздравлением. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.

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Ключевые слова: Назначения,
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Автор:

Серик Сабеков

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