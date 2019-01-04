Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначен новый начальник Карагандинской академии МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел РК.

«Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майор полиции Бисенкулов Берик Байбулович представил личному составу Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова нового начальника - полковника полиции Дарменова Акынкали Даутбаевича», - отмечено в распространенном сообщении/



Акынкали Дарменов родился в 1978 году в Костанайской области. Является выпускником Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук. В 2008 году обучался в Европейском Центре исследований по вопросам безопасности им. Дж.К.Маршалла в Германии, в 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе «Болашак». Также он обладает опытом в научно-преподавательской сфере, прошел путь от рядового следователя до начальника Департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан.



Напомним, генерал-майор полиции Кенжетаев Д.Т., ранее занимавший должность начальника Академии, уволен из органов внутренних дел.





Ранее сообщалось, что решением дисциплинарной комиссии был уволен заместитель начальника первого курса Карагандинской академии А.Тастайбеков, фигурировавший в скандальном видеоролике с новогодним поздравлением. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены его непосредственные руководители и руководство учебного заведения.