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Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 20:47
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В связи с кадровыми изменениями в ОВД сегодня состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.

Аблазимов Махсудхан Нугманович родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности инженер, в 2001 году – Центрально-Азиатский университет по специальности юрист. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года занимал должность начальника ДП ЗКО.


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